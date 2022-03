Catastrophe : Leur vie a été détruite par un glissement de terrain

LUXEMBOURG - Deux ans et demi après, les victimes d'un glissement de terrain, place Dargent, attendent toujours d'être dédommagées.

Le 10 septembre 2007, un glissement de terrain abîmait plusieurs maisons sur la place Dargent et dans la rue Émile-Metz à Luxembourg. Deux ans et demi après, la situation s'est encore aggravée.

«Je n'en peux plus, on se sent complètement abandonnés», explique cette victime. Sa maison tombe en ruine. De la cave au grenier, tous les murs ont bougé. Des fissures fendent la majeure partie des pièces et l'humidité s'est infiltrée un peu partout. «J'ose à peine m'aventurer dans le jardin de peur qu'il cède sous mon poids», poursuit cette victime tout en montrant en contrebas le chantier.

«On ne sait plus à qui s'adresser, on est face à un mur», s'inquiète pour sa part un coiffeur de la place Dargent. Lui a été obligé de déménager son salon dans un autre local contigu. Et malgré tout, les fissures et les moisissures continuent de prospérer. En effet, la consolidation du terrain a provoqué la rétention de certaines sources d'eau. Et malgré un référé, les victimes attendent toujours d'être indemnisés.