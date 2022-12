Scandale de corruption : L’eurodéputée grecque Eva Kaili reste en prison

La chambre du conseil de Bruxelles, devant laquelle l’élue socialiste grecque Eva Kaili a comparu onze jours après son incarcération, a refusé la demande d’un placement sous bracelet électronique et a «prolongé la détention préventive d’un mois», a annoncé le parquet fédéral dans un communiqué. Les avocats ont décidé de ne pas faire appel de la décision, a indiqué l’un d’eux à l’AFP, André Risopoulos.

L’eurodéputée de 44 ans nie toute corruption, ont réaffirmé jeudi matin ses conseils. Ils espéraient obtenir une remise en liberté assortie d’un placement sous bracelet électronique, faisant notamment valoir sa «participation active» à l’enquête et l’absence de risque de fuite.

Une figure controversée du parti socialiste grec

Dans ce scandale qui a provoqué une onde de choc au Parlement européen et des tensions entre le Qatar et l’UE, Eva Kaili fait partie d’un quatuor de suspects incarcérés après une inculpation pour «appartenance à une organisation criminelle», «blanchiment d’argent» et «corruption».