Maladie virale : L’Europe, «épicentre» de la flambée de la variole du singe

L’Europe est au centre de la propagation de la variole du singe, 25 pays ayant signalé plus de 1 500 cas, soit 85% du total mondial, indique l'OMS.

L’Europe est au centre de la propagation de la variole du singe, a indiqué mercredi, le bureau européen de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui s’inquiète du risque d’implantation de la maladie. «L’Europe reste l’épicentre de cette vague en pleine expansion, 25 pays ayant signalé plus de 1 500 cas, soit 85% du total mondial», a dit lors d’une conférence de presse Hans Kluge, le directeur de l’OMS Europe, qui rassemble 53 pays dont certains d’Asie centrale. Pour l’institution onusienne, la priorité est de contenir la transmission. «L’ampleur de cette épidémie présente un risque réel: plus le virus circulera longtemps, plus il étendra sa portée et plus la maladie s’implantera dans les pays non endémiques», a prévenu M. Kluge.