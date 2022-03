L’Europe rassure les Français

«Eurogroupe», «euro», «banque centrale européenne»… Selon un étude, tous les mots ayant trait à l’UE rassure les Français qui voient peut-être là les moyens de lutter contre la crise qui plombe leur moral et leur porte-monnaie.

«Obama», «Livret A» sont des valeurs sûres: des épaules larges et des ambitions d’un côté, l’assurance d’une épargne stable et moins risquée de l’autre. L'étude réalisée par l'Institut Médiascopie pour l'agence de publicité et de communication Euro RSCG C&O a fait réagir 200 personnes et crise oblige, l’Europe revient en odeur de sainteté. Elle n’est plus le mouton noir. Les sondés voit une connotation rassurante aux mots évocateurs de l’Europe.