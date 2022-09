Au Luxembourg: Leurs chiots ont failli être euthanasiés en Turquie

En découvrant pour la première fois son chiot Roku, Alexandra a ressenti un profond soulagement. La résidente a en effet eu peur que le Tamaskan (race de chien-loup) soit euthanasié… à l'aéroport d'Istanbul. Alexandra et un autre résident avaient chacun acheté un chiot de cette race à une éleveuse basée en Croatie. «Lorsque les chiots ont atteint l'âge de huit semaines, les propriétaires devaient aller chercher les animaux chez moi et les ramener au Luxembourg, explique l'éleveuse Debby Steinforth. Malheureusement, ils n'ont pas pu se rendre en Croatie à ce moment-là. Nous avons donc envisagé la possibilité de les transporter par avion jusqu'au Grand-Duché».

Les propriétaires et l'éleveuse ne trouvent alors qu'une option: un vol Zagreb-Luxembourg, avec une escale à Istanbul (Turquie), les 8 et 9 septembre. «C'est là que tous les problèmes ont commencé, note Alexandra. Nous avons seulement découvert, après que les chiots étaient déjà dans l'avion de Zagreb à Istanbul, que le Luxembourg n'autorisait pas l'importation commerciale de chiots de moins de douze semaines! Ce fut un désastre total de le découvrir à la toute dernière minute, après des semaines de planification avec les autorités luxembourgeoises».

Note salée

Interrogé, Felix Wildschutz, le directeur de l'Administration des services vétérinaires (Asv), affirme au contraire que les résidents avaient été prévenus de la réglementation. «Les chiens qui traversent une frontière doivent être vaccinés contre la rage, souligne-t-il. Il existe une dérogation pour l'Allemagne et la France. Lorsque l'on achète là-bas un chien âgé de moins de trois mois et non vacciné, le propriétaire peut aller le chercher, à condition d'avoir un papier de l'éleveur».