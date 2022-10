Mila Kunis et Ashton Kutcher : Leurs enfants témoins d’une scène traumatisante

De sortie à Los Angeles, Mila Kunis, Ashton Kutcher et leurs petits se sont retrouvés face à une toxicomane, victime d’une overdose.

Parents d’une fille et d’un garçon, Ashton Kutcher et Mila Kunis se sont mariés en 2015. IMAGO/Cover-Images

Mila Kunis et ses proches ont vécu un moment traumatisant pendant la pandémie en 2020, dans une rue de Los Angeles. L’actrice et son époux, Ashton Kutcher, accompagnés de leurs enfants Wyatt et Dimitri, âgés à ce moment-là de 4 et 6 ans, se sont rendus chez un glacier. En sortant de l’établissement, la petite famille s’est installée sur un banc pour déguster tranquillement ses sorbets, au soleil.

C’est là que tout a basculé. «Une femme sans abri, qui avait clairement des problèmes mentaux, s’est dirigée dans notre direction. Elle s’est assise à côté de nous et a fait une overdose juste devant mes enfants et mon mari», a raconté la comédienne de 39 ans, dans le podcast «Conan O’Brien Needs a Friend», dimanche dernier.

Conversation franche

Après l’arrivée d’une ambulance sur les lieux, Wyatt et Dimitri, choqués par cette scène, ont posé des questions sur ce qui était arrivé à cette toxicomane. «Ils nous demandaient si elle allait bien. Ils ne comprenaient pas ce qu’il s’était passé», s’est souvenue leur maman. Alors, afin de mettre en garde leurs petits, Ashton et Mila ont décidé d’être francs avec eux.

«Nous avons eu une conversation très claire à propos de la drogue et de ce qu’elle peut vous faire», a expliqué l’Américaine, d’origine ukrainienne. Son mari n’a d’ailleurs pas hésité à expliquer à sa fille et à son fils à quel point ces substances illicites peuvent détruire le cerveau des gens. «Il leur donnait tellement de détails que je lui ai dit: ''Chéri, ils ont 6 et 4 ans. Je ne suis pas sûre que cette tactique va fonctionner''». Une chose est sûre: ce triste épisode les aura profondément marqués.