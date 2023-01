Mexique : Leurs vacances en amoureux frappées par un mystérieux décès

Kim et Elliot fêtaient leur première année de mariage.

Qu’est-il arrivé à Elliot Blair, décédé samedi dernier dans un hôtel de Rosarito Beach, non loin de la frontière avec les États-Unis? Les circonstances de la mort de cet avocat américain de 33 ans sont floues, et sa famille cherche désespérément des réponses, écrit CNN. Le touriste, qui fêtait son premier anniversaire de mariage, a été retrouvé sans vie dans une allée de l’établissement. Il portait des sous-vêtements, des chaussettes et un tee-shirt.