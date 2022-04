Du 8 au 10 juillet: L’événement phare du skateboard va s'installer au Kirchberg

En plus de la compétition, qui réunira une quarantaine de skateurs, dont le tenant du titre Simon Stricker et le Français Aurélien Giraud, qui a brillé aux Jeux olympiques de Tokyo, et dont les qualifications seront ouvertes à tous, le Skateboard Club Luxembourg prévoit des cours d’initiation pour le grand public et d’autres animations restées secrètes. L’accès à toutes les animations sera gratuit.