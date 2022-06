Electrique: Lever les freins de la recharge

Électrique : Lever les freins de la recharge

Comment faire pour payer la recharge de votre véhicule électrifié, que ce soit au Luxembourg ou à l’étranger?

Au Luxembourg, les bornes de Chargy font l'affaire, mais passées les frontières, ça se complique…

Dans la jungle des voitures électrifiées, tout n’est pas encore défriché, loin de là. À côté des questions suscitées par les bornes de recharge (privées fixes et mobiles, publiques), demeure l’épineux problème des cartes de paiement.

«La complexité liée à ces cartes de paiement pour la recharge suscite une certaine confusion chez les consommateurs», embraye Denis Hubert, ingénieur-technicien mobilité auprès de l’Automobile Club du Luxembourg (ACL). Et c’est encore plus le cas lorsqu’on se déplace à l’étranger, «vu le nombre de fournisseurs de cartes et la diversité du réseau de bornes».

Au Luxembourg, les bornes Chargy et SuperChargy sont accessibles à tous les détenteurs d’une carte nationale. Mais «si votre fournisseur d’électricité ne propose pas une telle carte, il est possible de commander une carte Enodrive, qui présente l’avantage d’être valable aussi à l’étranger», explique Denis Hubert. Deux types d’offres existent, soit sous la forme d’une carte de débit, sans frais annexes, soit dans un système d’abonnement, «formule qui sera privilégiée par les gros rouleurs». Il est également possible de payer directement via un terminal bancaire, ou un QR Code à scanner sur une interface Internet.

Plusieurs cartes de recharge sur soi pour partir

À l’étranger, par contre, le voyage en voiture électrique prend souvent les allures d’une aventure en terre inconnue. Pour Denis Hubert, le maître mot est «planifier»! «Il convient de jalonner votre trajet de points de recharge en points de recharge».

Ici, les cartes de recharge sont légion. Les plus connues en Europe, outre Enodrive, sont Newmotion, Plugsurfing ou encore Chargemap. «La disponibilité des bornes varie en fonction de la densité du réseau, plus ou moins importante selon les régions et les pays», relate l’ingénieur de l’ACL. «À cela, s’ajoutent les différents modes de fonctionnement des cartes et la variation de puissance de recharge des bornes. Sans oublier que les coûts de recharge peuvent vite s’envoler au niveau des bornes rapides».

C’est pourquoi Denis Hubert distille les conseils suivants: «Il est préférable de partir avec plusieurs cartes de recharge sur soi et plusieurs apps». À cet égard, le spécialiste mobilité mentionne l’app ABPR, «via laquelle on indique ses points de départ et d’arrivée, ainsi que les éventuelles haltes souhaitées, et l’app calculera tous les points d’arrêt en fonction de la localisation des bornes qui conviennent à votre profil».