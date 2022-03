Au Luxembourg – L’évolution de la fiscalité des «boîtes aux lettres» inquiète

«Il n’y a pas de plus-value à cette directive», lance le député Laurent Mosar (CSV), qui avait mis le sujet sur la table. Selon lui, «il y a un risque que les règles ne soient plus équitables» dans le contexte d’une finance globalisée. Le sujet est sensible au Luxembourg, où le nombre de Soparfi (sociétés de participations financières) est évalué à 46 000. «D’après mes informations, elles rapportent 1,6 milliard d’euros par an à l’État, sans compter le bénéfice indirect via l’économie liée à la gestion et à la comptabilité de ces structures», reprend Laurent Mosar.