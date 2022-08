Football: Quatre buts en trois journées: Lewandowski déjà au top

Un après-midi de football comme seule l'Angleterre peut nous en offrir. Les buts sont tombés à foison sur les pelouses de Premier League. À Liverpool, pour commencer. Vexés de leur début de saison poussif et de leur récente défaite chez l'ennemi ManU, les Reds se sont réveillés pour remporter enfin leur première victoire. Et quelle victoire! Les hommes de Jürgen Klopp se sont imposés… 9-0 face à Bournemouth! Diaz (3e, 85e), Elliott (6e), Alexander-Arnold (28e), Firmino (31e, 62e), Van Dijk (45e), Mepham (46e, csc) et Carvalho (80e) y sont allés de leur but.