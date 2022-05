Bundesliga : Lewandowski persiste: il ne resignera pas

L'attaquant polonais du Bayern Munich, double meilleur joueur Fifa 2020 et 2021, a confirmé samedi son souhait de quitter le Bayern dès cet été, à l'issue du dernier match de Bundesliga de la saison.

«Je peux confirmer que j'ai informé Hasan (Salihamidzic, directeur sportif du Bayern NDLR) que j'ai pris ma décision et que je prolongerai pas mon contrat avec le FC Bayern», a-t-il déclaré sur Sky. Au club depuis 2014, Lewandowski est âgé de 33 ans et son contrat actuel expire fin 2023, ce qui veut dire que le Bayern le laisserait partir sans indemnité s'il restait encore une saison.

«J'ai dit à Hasan que si une offre arrive, alors il faudra l'étudier, aussi dans l'intérêt du club», a-t-il ajouté, «les deux parties doivent penser à l'avenir. Je ne peux pas en dire plus. Nous voulons trouver la meilleure solution pour le club et pour moi». Au Bayern depuis 2014, Lewandowski a marqué 344 buts pour le «Rekordmeister», toutes compétitions confondues. Il a notamment remporté la Ligue des champions 2020 et huit titres de champion d'Allemagne avec Munich, en plus de deux premiers titres conquis avec Dortmund.