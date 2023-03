Formule 1 : Lewis Hamilton autorisé à piloter avec ses piercings au nez

En dépit de l’interdiction en vigueur, le pilote Mercedes a reçu l’autorisation de garder ses piercings lors des week-ends de course. La raison: en les enlevant trop souvent, il risque d’être défiguré.

Lewis Hamilton a eu gain de cause, il pourra participer à la saison de formule 1 avec son piercing.

Dans leur décision envoyée à la presse, en marge du GP inaugural de la saison à Bahreïn, les commissaires de la FIA expliquent avoir «entendu un représentant de Mercedes et avoir reçu un rapport médical du médecin de l’équipe, qui demandait une dérogation». Après avoir consulté «le délégué médical de la FIA», celui-ci «s’est rallié à l’opinion exprimée dans ce rapport», est-il précisé.

Uniquement pour des raisons médicales

Une interdiction introduite en 2005

En 2022, le nouveau directeur de course de la FIA Niels Wittich a cependant décidé de serrer la vis pour la faire appliquer.

Valable aussi en WRC et en endurance

Vendredi, un porte-parole de la FIA a tenu à rappeler que «cette règle existe pour des raisons de sécurité et s’applique à tous les concurrents dans toutes les compétitions de la FIA», en Formule 1 donc, mais aussi en rallye WRC ou encore en endurance (WEC).

«Les pilotes de Formule 1 sont les concurrents les plus visibles du sport automobile mondial, et il leur incombe de montrer l’exemple aux autres pilotes, quels que soient leur âge, leur niveau et leur discipline», a-t-il aussi indiqué.