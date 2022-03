«J'étais parti» : Lewis Hamilton «is back» sur les réseaux sociaux

Lewis Hamilton, septuple champion du monde de F1, a fait son retour samedi sur les réseaux sociaux en postant une photo de lui souriant.

Lewis Hamilton, le septuple champion du monde de Formule 1, a fait son retour samedi sur les réseaux sociaux en postant une photo de lui souriant, accompagnée d'une courte légende: «J'étais parti. Je suis de retour». La photo semble avoir été prise en pleine nature et elle a un peu rassuré les millions de followers de «Sir Lewis». Le champion britannique ne s'était plus exprimé publiquement depuis la mi-décembre et n'était pas venu à la remise des prix officielle de la Fédération internationale de l'automobile (FIA).