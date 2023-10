Depuis la tuerie, Lewiston prend des allures de ville fantôme

Quarante heures après les tirs qui ont fait 18 morts dans le Maine , la police américaine intensifie vendredi sa traque dans le nord-est des États-Unis pour retrouver l’auteur de la tuerie, l’une des pires de ces dernières années. Dans l’État, les télévisions locales parlaient en boucle de la fusillade et projetaient régulièrement des photos des victimes identifiées.

Au petit matin, les conversations dans la ville de Lewiston tournaient autour du suspect principal de la tuerie, Robert Card, 40 ans et réserviste de l’armée. Il est accusé d’avoir ouvert le feu dans une salle de bowling et un bar-restaurant, faisant également 13 blessés. Réagissant à la photo diffusée par les autorités, un habitant lance vendredi que si Robert Card est toujours en vie, «il ne ressemble sûrement plus à ça!»