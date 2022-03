Affaire Epstein – L’ex-compagne d’Epstein arrêtée aux Etats-Unis

Affaire Epstein : L’ex-compagne d’Epstein arrêtée aux États-Unis

L’ancienne compagne et employée du financier décédé en prison, Ghislaine Maxwell, a été arrêtée aux États-Unis jeudi.

L'arrestation dans l'État du New Hampshire (nord-est) de Ghislaine Maxwell, 58 ans, détentrice de plusieurs passeports, est un rebondissement majeur dans ce scandale retentissant. Accusé de multiples agressions sexuelles sur mineures, Jeffrey Epstein était une figure de la jet-set internationale, dont le carnet d'adresses comptait de nombreuses célébrités en Europe et aux États-Unis, y compris le prince Andrew ou l'ex-président américain Bill Clinton, avant d'être arrêté puis d'être retrouvé mort en prison à New York en août 2019.