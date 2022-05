États-Unis : L’ex-conseillère de Trump sort la sulfateuse

Dans ses mémoires, Kellyanne Conway s’en prend violemment à Jared Kushner, qu’elle considère comme un «manipulateur» qui voulait se mêler de tout.

Dans un livre explosif à paraître bientôt avec l’accord de Donald Trump, elle règle ses comptes, rapporte le Daily Mail. Et sa cible principale n’est autre que Jared Kushner, mari d’Ivanka Trump, et gendre de l’ancien président. Dans «Here’s the Deal», l’amie de Donald Trump n’y va pas par quatre chemins: si le milliardaire a remporté l’élection en 2016, c’est grâce à elle. «C’est moi qui ai concocté une sauce secrète pour battre une femme, et aider à installer Donald Trump dans le Bureau ovale», écrit l’Américaine de 55 ans.