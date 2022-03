Tenue sexy - L’ex de Kanye West émoustille le web en customisant un jean

L’actrice italo-américaine, Julia Fox découpe un pantalon pour faire un taille-basse et une brassière.

«Puisque le latex n’est plus à la mode, il ne me reste que le denim», assure Julia Fox. L’actrice italo-américaine, âgée de 32 ans, qui avait électrisé la Fashion Week parisienne, aime les tenues sexy. Sur Instagram (vidéo ci-dessous), l’ex de Kanye West a partagé avec ses abonnés son astuce pour créer un pantalon taille basse et une brassière en customisant un jean.