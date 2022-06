Politique au Luxembourg: Lex Delles prend les rênes du DP

Il a recueilli 98,98% des voix, dans un scrutin pour lequel il était le seul candidat. Celui qui était jusqu'à présent vice-président succède à Corinne Cahen, qui souhaitait passer la main après six ans et demi à la tête du parti libéral. Lex Delles, également ministre du Tourisme et des Classes moyennes, aura pour première mission de préparer les élections communales de juin 2023 et législatives d'octobre de la même année.