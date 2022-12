Cryptomonnaies : L’ex-patron de FTX, Sam Bankman-Fried, arrêté aux Bahamas

Sam Bankman-Fried, la star déchue des cryptomonnaies et ancien patron de la plateforme FTX, a été arrêté aux Bahamas, a annoncé Damian Williams, procureur de New York.

Sam Bankman-Fried, la star déchue des cryptomonnaies et ancien patron de la plateforme FTX, a été arrêté aux Bahamas lundi à la demande des autorités américaines, a annoncé Damian Williams, un procureur de New York. «Nous aurons plus d’informations à donner sur la mise en examen» mardi matin, a-t-il précisé dans son tweet.