Aux Etats-Unis: L’ex-policier s’incrustait dans les mariages et volait les cadeaux

C’est une bien étrange habitude qu’avait prise Landon Rankin, 54 ans. Ancien adjoint d’un shérif en Arizona, l’homme a été arrêté pour avoir commis des vols lors de deux mariages célébrés dans la région de Phoenix, le mois dernier. L’ex-policier devra également répondre de possession d’amphétamines et de fentanyl. Lors de ces deux mariages, Rankin s’est fait passer pour un invité et a volé les boîtes contenant les cartes de vœux. Chacun de ces récipients contenait entre 3 000 et 6 000 dollars.