Chine : L’ex-pop star Kris Wu écope de 13 ans de prison pour viol et débauche

Avant d’être accusé de viol par une étudiante, Kris Wu était le chouchou des médias en Chine, adulé par de nombreux fans et ambassadeur de marques de luxe.

Ex-chanteur superstar en Chine, où il est né, le Canadien Kris Wu a été condamné à 13 ans d’emprisonnement et à l’expulsion du territoire pour viol et débauche, a annoncé vendredi un tribunal de Pékin. L’affaire avait suscité un scandale retentissant en Chine, où les vedettes ont généralement une image sans aspérités. Elle a permis de mettre en lumière la vie privée parfois dissolue de certaines personnalités.

«L’accusé Wu Yifan a été condamné à 11 ans et 6 mois d’emprisonnement pour viol, ainsi qu’à l’expulsion du territoire», a indiqué vendredi le Tribunal populaire du district de Chaoyang à Pékin, qui jugeait l’affaire. Par ailleurs, le chanteur a reçu une peine complémentaire d’emprisonnement «d’un an et dix mois pour débauche sexuelle collective», a précisé le tribunal. Les deux peines cumulées ont été arrondies à 13 ans de prison au total.