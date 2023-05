Pakistan: L’ex-Premier ministre Imran Khan libéré sous caution

M. Khan, 70 ans, avait été arrêté mardi alors qu’il était entendu par un tribunal d’Islamabad dans cette affaire, puis placé en détention provisoire le lendemain pour une durée de huit jours. Mais jeudi, la Cour suprême a jugé son arrestation «invalide et illégale», car elle n’aurait pas dû être menée dans un tribunal. Elle l’a toutefois maintenu sous la garde de la police, chargée d’assurer sa protection, jusqu’à l’audience de vendredi devant le même tribunal où il avait été arrêté. Il y est arrivé en fin de matinée dans un convoi sous haute protection policière. Des centaines de policiers et paramilitaires avaient aussi été déployés autour de l’édifice, a constaté un journaliste de l’AFP.

«Seulement un répit»

M. Khan est ainsi à l’abri d’une nouvelle arrestation dans ce dossier pour deux semaines. Mais il pourrait encore être à tout moment arrêté pour les dizaines d’autres affaires dans lesquelles il est mis en cause, et qu’il dénonce comme une tentative du gouvernement et de l’armée d’empêcher son retour au pouvoir. Le ministre de l’Intérieur, Rana Sanaullah, avait d’ailleurs promis jeudi qu’il le serait à nouveau. Les tribunaux pakistanais sont souvent utilisés pour lancer des procédures longues et fastidieuses dans le but d’étouffer l’opposition politique, dénoncent les défenseurs des droits humains.