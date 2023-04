Accusations de corruption : L’ex-président péruvien Toledo se rend à la justice américaine

Poursuivi pour corruption et blanchiment d’argent au Pérou, Alejandro Toledo clame son innocence.

Alejandro Toledo, 77 ans, chef d’Etat entre 2001 et 2006, est arrivé à 09h15 heure locale, a déclaré à l’AFP un agent du tribunal. La justice péruvienne le réclame car il est soupçonné d’avoir perçu des dizaines de millions de dollars du groupe de construction brésilien Odebrecht, au coeur d’un vaste scandale en Amérique du Sud, en échange de l’obtention de marchés publics.

Mercredi, un juge de San Francisco a ordonné son incarcération, après le rejet la veille par une cour d’appel d’un énième recours pour empêcher son extradition. Elle a été autorisée par Washington en février, et est attendue de longue date par la justice péruvienne: Lima le réclame depuis 2018 .

Un de ses anciens collaborateurs ainsi qu'un ex-représentant du géant du BTP Odebrecht affirment eux qu'il a reçu des pots-de-vin de l'argent de la part du groupe. Odebrecht a reconnu avoir versé des pots-de-vin au Brésil et dans d'autres pays d'Amérique latine dans le cadre du scandale Lava Jato, pour lequel des dizaines de politiciens et d'hommes d'affaires latino-américains sont en prison.