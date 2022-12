Grande-Bretagne : L’ancien tennisman Boris Becker libéré de prison et expulsé

L'ex-N°1 mondial de tennis Boris Becker a été libéré jeudi de la prison britannique où il purgeait une peine pour des infractions financières en vue d'être expulsé, a rapporté l'agence de presse PA, sans préciser la destination du champion allemand. Le sextuple vainqueur de tournois du Grand Chelem de 55 ans, qui vivait au Royaume-Uni depuis 2012, avait été reconnu coupable en avril d'avoir dissimulé ou transféré illicitement des centaines de milliers d'euros et de livres sterling pour ne pas régler ses dettes après avoir été déclaré en faillite.

Il avait été condamné à deux ans et demi de prison par un tribunal londonien mais n'a purgé que huit mois. Il lui était notamment reproché d'avoir transféré des centaines de milliers de livres sterling d'un compte professionnel sur d'autres comptes, notamment de ses ex-épouses, de ne pas avoir déclaré une propriété en Allemagne et d'avoir caché un emprunt de 825 000 euros et des parts dans une société.