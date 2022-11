Événement à Luxembourg: L’Expogast ravit petits et grands gourmets au Kirchberg

1 / 4 L'essentiel L'essentiel L'essentiel

Rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur et pour les admirateurs de l’art culinaire, l’Expogast propose, à LuxExpo The Box au Kirchberg, durant cinq jours, du samedi 26 au mercredi 30 novembre, des plats fascinants et des concours gastronomiques captivants dans une ambiance chaleureuse.

«C’est un haut lieu de la gastronomie mondiale, se félicite Claude François, Press officer de l’Expogast, car c’est le 2e plus grand salon du monde. C’est très spécial, car c’est le seul qui est ouvert au grand public. Et puis il ne faut pas oublier non plus, le Villeroy & Boch Culinary World Cup, où des équipes du monde entier s’entraînent comme des folles durant des mois pour tenter de remporter la grande coupe du salon».

«On s’éclate en travaillant»

Et dans les allées de LuxExpo The Box, on a croisé de nombreuses familles. «On est du métier et on est là pour voir comment ça évolue», nous explique Marion, accompagnée de son mari et de ses trois enfants. «On en prend plein les yeux et ça nous donne plein d’idées. C’est très intéressant de pouvoir goûter les produits et de les montrer à notre fils et à nos deux filles. On est très impressionnés par le dressage des petites mignardises. Les enfants ont adoré le fromage et les saucissons».