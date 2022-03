«L’extension de l’A3 et de l’A6 est nécessaire»

LUXEMBOURG – Le ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler a fait le point sur les principaux chantiers routiers qui attendent les automobilistes.

Avec 70 à 90 000 véhicules par jour sur les autoroute de Belgique (A6) et de France (A3) et une augmentation annuelle du trafic de 5 à 7 %, Claude Wiseler en est persuadé, l'élargissement de ces chaussées à 2x3 voies est une nécessité. «Nous souhaitons donner la priorité aux transports en commun, mais cette extension est nécessaire», juge-t-il. La première tranche de ce projet verra l'élargissement de l'A3 entre l'aire de Berchem et la Croix de Gasperich.

Cet élargissement des voies sera aussi l’occasion de matérialiser des bandes d’arrêt d’urgence plus larges. Celles-ci pourraient alors servir en cas de bouchons aux bus. «Nous voulons réaliser cela en parallèle. Cela permettra aux transports en commun de gagner un peu de temps, bien que les bus devront reprendre les voies normales à chaque sortie et entrée d’autoroute, mais cela c’est un problème insoluble», dit-il.

La superposition de l’A4 et de l’A13 entre Esch-Lankelz et Foetz

Autre projet d'envergure, la superposition des autoroutes A13 et A4 entre le Lankelz à Esch et Foetz. L'idée est de dédoubler les deux autoroutes pour fluidifier le trafic à la jonction de l'A13. «Ça paraît logique, économique et écologique puisque ça permettrait de tirer un trait sur le by pass de Foetz», explique le ministre des Travaux Publics.