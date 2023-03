France : L’«extrême violence» contre les gendarmes est «inqualifiable» 

De violents affrontements ont éclaté samedi entre manifestants et forces de l’ordre autour d’une «bassine», c’est-à-dire une réserve d’eau en construction à Sainte-Soline, dans le centre-ouest de la France, où des milliers de personnes se sont mobilisées malgré l’interdiction du rassemblement. Les autorités françaises avaient mobilisé 3200 gendarmes et policiers pour encadrer cette manifestation interdite. Les «bassines» sont des réserves d’eau destinées à l’agriculture.

Un long cortège a commencé à défiler en fin de matinée, composé d’au moins 6000 personnes selon la préfecture locale, «probablement un peu plus», et d’environ 25 000 selon les organisateurs – le collectif d’associations «Bassines non merci», le mouvement écologiste des Soulèvements de la Terre et le syndicat agricole proche de la gauche Confédération paysanne.

Activistes prêts à la violence

«Au moins un millier» d’activistes violents, en partie venus de l’étranger, «prêts à en découdre avec les forces de l’ordre», participent au rassemblement, selon les autorités. «Le but, c’est d’approcher et d’encercler la bassine pour faire stopper le chantier», a affirmé un membre des Soulèvements de la Terre.

À l’approche du chantier, aux allures de bastion médiéval avec son talus entouré par les forces de l’ordre, de violents affrontements ont éclaté rapidement avec des militants radicaux qui ont fait usage de feux d’artifice et de cocktails Molotov, parmi d’autres projectiles, selon la gendarmerie, qui a riposté avec des gaz lacrymogènes et un canon à eau notamment.

Scène de guerre

«Extrême violence»

«À Sainte-Soline, l’ultra gauche et l’extrême gauche sont d’une extrême violence contre nos gendarmes. Inqualifiable, insupportable», a réagi dans un tweet le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Des objets dangereux et des armes avaient été saisies en amont du rassemblement – boules de pétanque, frondes, lance-pierres, produits incendiaires, couteaux et haches – et 11 personnes interpellées.