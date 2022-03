Dangers de l’alcool – L’«eyeballing» ou boire par l’oeil : une pratique dangereuse

Dangers de l’alcool : L’«eyeballing» ou boire par l’œil : une pratique dangereuse

Née dans les soirées universitaires anglaises ou un bar de Las Vegas, cette nouvelle mode consiste à verser le liquide directement sur la cornée et d’être plus vite alcoolisé.

Les jeunes versent la boisson directement dans l’œil. Les nombreux vaisseaux présents dans l’œil permettraient, selon eux, à l’alcool d’entrer plus vite dans le sang, et ainsi de ressentir l’ivresse plus rapidement. Pourtant, cette pratique relayée par Internet comporte des risques. Au mieux la cornée peut être brûlée, au pire une greffe sera nécessaire et les risques de perdre la vue sont très importants.

Le globe oculaire peut donc pâtir de cette pratique. De plus l’alcoolisation rapide n’est pas garantie. Seul peu d’alcool sera évacué par les canaux lacrymaux et passera dans la gorge puis dans le sang. Cette pratique entre dans le cadre du «binge drinking», boire beaucoup en peu de temps pour être ivre le plus vite possible. Des dérives chez les jeunes qui inquiètent de plus en plus les médecins. Pourtant ces pratiques ne semblent pas avoir franchi la Manche puisque aucun cas n'a été signalé en France ou au Luxembourg.