Hi-tech : LG présente un écran capable de s’étirer

Le constructeur propose donc un nouveau type d’écran haute résolution qui, en plus d’être pliable et pouvant se tordre, peut aussi s’étirer. Il permettra de futures utilisations sur des surfaces irrégulières comme les vêtements pour afficher des messages.

Pour en arriver là, LG explique s’être servi d’un substrat de base d’un silicium similaire à celui utilisé dans les lentilles de contact. L’affichage se base sur des micro-LEDs plus petites que 40 microns comme source lumineuse, ce qui offre une résolution élevée et une bonne luminosité, tandis que les circuits ont la forme de ressorts, s’adaptant ainsi à la flexion et au pliage. Une bonne durabilité est attendue, de quoi envisager une utilisation prochaine soutenue du dispositif.