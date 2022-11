Répression : La Russie durcit la loi bannissant la «propagande» LGBT+

Cette nouvelle loi, qui est une version augmentée d'un texte très décrié de 2013 bannissant la «propagande» LGBT+ auprès des mineurs, interdit désormais de «faire la promotion de relations sexuelles non-traditionnelles» auprès de tous les publics, dans les médias, sur Internet, dans les livres et dans les films.

«Promouvoir les relations sexuelles non-traditionnelles est interdit (...) Une interdiction de la promotion de la pédophilie et du changement de genre a également été introduite», a déclaré dans un communiqué le chef de la chambre basse du Parlement (Douma), Viatcheslav Volodine. «Les amendes s'élèvent à 10 millions de roubles» (environ 160 000 euros) pour les contrevenants, a-t-il ajouté.

Pour que le texte prenne force de loi, il doit encore être validé par la chambre haute du Parlement, le Conseil de la Fédération, et signé par le président Vladimir Poutine, ce qui constitue des formalités. L'adoption de cette nouvelle loi intervient après des années de répression contre les communautés LGBT+, le Kremlin se présentant comme le défenseur des valeurs «traditionnelles» face à un Occident présenté comme décadent.

«Protéger contre les ténèbres»

Dans le contexte du conflit en Ukraine, cette loi est aussi dépeinte comme un moyen de «défendre» la Russie contre un assaut des pays occidentaux sur le plan des valeurs. Cette loi «va protéger nos enfants et l'avenir de ce pays contre les ténèbres répandues par les États-Unis et les pays européens. Nous avons nos propres traditions et valeurs», a déclaré jeudi M. Volodine.