Le Luxembourg dans une «coalition historique» contre une loi anti-LGBT+

Voilà qui devrait offrir plus de fluidité au sud du pays et faciliter le quotidien des frontaliers. Le nouveau P&R Rodange sera en effet inauguré et donc accessible au public, dès le 17 avril, à 16h. Avec ses 1 600 places, il devient le troisième plus grand P&R du pays, après ceux de Bouillon et de Belval-Université.