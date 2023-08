Médias: L’hebdomadaire français «JDD» paraît après une grève historique

Il s’agit d’un numéro de 32 pages (soit 20 de moins que la dernière édition), dont la Une est consacrée à l’insécurité et à la justice après la mort d’un adolescent de 15 ans tué à coups de couteau le 22 juillet dans l’Eure (nord-ouest). La nouvelle secrétaire d’État à la Ville, Sabrina Agresti-Roubache, est la première membre du gouvernement à accorder un entretien au JDD version Lejeune.

Polémiques

Mardi, un accord a été conclu entre les grévistes et la direction du groupe Lagardère, propriétaire du titre, mettant fin à la grève historique de la rédaction qui refusait depuis le 22 juin d’être dirigée par Geoffroy Lejeune Cet accord prévoit une reprise progressive de l’activité ainsi que la mise en place de conditions d’accompagnement pour les journalistes souhaitant quitter la rédaction. Une grande partie d’entre eux ont fait savoir qu’ils ne resteraient pas.

Même si Arnaud Lagardère, le patron du groupe, s’en défend, nombre d’observateurs voient dans cette nomination la main du milliardaire Vincent Bolloré, aux opinions réputées ultra-conservatrices. Vivendi, groupe de Vincent Bolloré détenant Canal+ et ses chaînes (dont CNews et C8), est en effet en train d’absorber Lagardère, propriétaire de plusieurs médias français (le «JDD», le magazine people «Paris Match» et la radio Europe 1).