Événement au Luxembourg: L’hélicoptère de sauvetage a ravi les pilotes du futur

Les parents de Miley connaissent l’ASBL de sauvetage aérien. «On paye notre cotisation chaque année et on espère ne jamais avoir besoin d’eux», sourient-ils. «Mais beaucoup de frontaliers ne nous connaissent pas alors qu’ils peuvent faire appel à nos services», dit Pia Schwalbach, de LAR. L’ASBL possède six hélicoptères de sauvetage, trois jets sanitaires pour les rapatriements, un challenger capable de traverser l’Atlantique, et emploie 190 personnes.