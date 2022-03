L’héroïne de «Slumdog Millionaire» n'a plus non plus de maison

La maison de la fillette indienne vedette du film a été rasée mercredi, une semaine après la démolition du logement de son jeune partenaire à l'écran.

Les enfants avaient été reçus comme des stars en début d'année aux Oscars. (AFP)

L'habitation de fortune de la petite Rubina Ali, 9 ans, qui joue le personnage de Latika enfant dans «Slumdog Millionaire» a été détruite avec 25 autres dans le bidonville de Gareeb Nagar, dans le quartier Bandra Est, sous la surveillance d'une vingtaine de policiers armés. «J'étais partie au marché et quand je suis revenue, ils avaient mis à terre la maison. Je ne sais pas où je dormirai ce soir, je n'ai plus de toit», a-t-elle dit à des journalistes.

La même mésaventure était arrivée jeudi à Azharuddin Mohammed Ismail, surnommé Azhar, 10 ans, qui incarne à l'écran le jeune Salim, frère aîné de Jamal, le héros du film aux huit Oscars. Les autorités municipales entendent démolir des constructions illégales souvent érigées trop près des égouts qui débordent pendant la mousson.

Film peu apprécié en Inde

Mumbai, capitale économique et du cinéma de l'Inde, est inondée entre juin et septembre. Les bidonvilles où s'entassent peut-être la moitié des 18 millions d'habitants sont en général les plus touchés. Le film «Slumdog Millionaire» si apprécié en Occident, a reçu un accueil mitigé en Inde qui a peu apprécié l'image de la pauvreté véhiculée par le long métrage.

Le mois dernier, le père de Rubina, avait nié avoir tenté de vendre sa fille pour 20 millions de roupies (310 000 euros) afin qu'elle échappe à la misère, comme l'avait affirmé le journal populaire britannique News of the World. D'après la presse à scandale, l'homme se serait plaint de n'avoir pas bénéficié financièrement de la gloire de sa fille. Le réalisateur britannique Danny Boyle avait versé de l'argent à une fondation pour assurer l'éducation de la petite fille et son relogement, ainsi que pour Azhar.

Les deux gamins avaient été traités comme des stars internationales lorsqu'ils avaient été emmenés fin février à Hollywood pour assister au triomphe de «Slumdog Millionaire».