Qui après Boris Johnson? : L’heure du choix a sonné dans la course à Downing Street

Les députés pour Sunak, la base pour Truss

«La course est très serrée»

«La course est très très serrée et je me bats pour chaque voix», a malgré tout assuré Liz Truss, ce week-end. Alors qu’elle avait paru rigide et peu à l’aise lors de certains débats dans les premières phases de la compétition, elle a semblé plus détendue et plus assurée ces derniers jours, alors que Rishi Sunak comptait sur ses facilités oratoires pour rattraper son retard. Jeudi soir, elle est encore sortie renforcée du premier d’une série de douze grands oraux face aux militants conservateurs. Le deuxième exercice du genre est prévu ce lundi soir, dans la ville d’Exeter, dans le sud-ouest de l’Angleterre.