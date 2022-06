France : L’heure du réquisitoire au procès des attentats du 13-Novembre

Après neuf mois d’audience, trois jours de réquisitions. La parole est à l’accusation mercredi au procès des attentats du 13-Novembre, qui juge à Paris, Salah Abdeslam, et 19 coaccusés.

Ce procès hors norme par sa durée, ses plus de 2 500 parties civiles et sa charge émotionnelle touche à sa fin, plus de six ans et demi après les pires attentats jamais perpétrés sur le sol français. L’audience doit débuter à 12h30. Tour à tour et pendant trois jours, les représentants du parquet national antiterroriste (Pnat) vont se lever pour démontrer quelles sont, selon eux, les responsabilités de chacun des accusés jugés depuis le 8 septembre devant la cour d’assises spéciale de Paris.