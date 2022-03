L’homme le plus gros du monde va passer sur le billard

Paul Mason, un Britannique de 48 ans, souffre de troubles compulsifs de l’alimentation. Pour espérer survivre, il a besoin d’une intervention chirurgicale d'urgence afin de réduire la taille de son estomac.

Paul Mason détient le triste record de l'homme le plus gros du monde, suite à la perte de poids de l’ancien détenteur, le Mexicain Manuel Uribe, 43 ans, qui est passé de 570 kg à 280 kg dans l’espoir de se marier.

Après avoir pensé à l’hélicoptère, les médecins semblent privilégier le choix d’une ambulance construite spécialement pour les obèses. «L’aspect le plus important est de préserver sa dignité et de veiller à sa sécurité», explique un porte-parole du système de la santé britannique au journal The Sun.