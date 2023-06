France: L’hôpital fête la fin du port du masque et ça part en vrille sur Twitter

La pandémie semble déjà loin, et pourtant le sujet reste éminemment sensible. Le directeur de l’hôpital de Béziers (sud) en a fait l’amère expérience, le mois dernier. Le 7 mai, l’établissement a publié sur YouTube une vidéo marquant la fin du port du masque obligatoire, à l’intérieur de l’établissement. Pendant plus de trois minutes, on peut voir les différents employés de l’hôpital retirer joyeusement leur accessoire, affichant un grand sourire soulagé. Cette vidéo, si l’on en croit son titre, se voulait également un hommage au personnel soignant, mis à rude épreuve durant la crise du Covid.