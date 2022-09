Climat: l’humanité s’approche du «point de non-retour»

Changement climatique : L’humanité s’approche du «point de non-retour»

L’humanité est en train d’épuiser ses recours face au changement climatique, s’inquiète la primatologue britannique Jane Goodall, qui appelle du haut de ses 88 ans à combattre «la pensée à court terme» pour sortir de l’impasse environnementale. «Nous nous approchons littéralement d’un point de non-retour», a déclaré à l’AFP la célèbre éthologue et militante de la cause environnementale à Los Angeles.

«Pensée à court terme»

Inlassable ambassadrice des primates, la Britannique est une écrivaine prolifique et une icône du monde scientifique, dont la renommée lui a valu une figurine Lego à son effigie et son propre modèle de poupée Barbie. Sa prise de conscience environnementale est venue dans les années 1980, alors qu’elle travaillait en Mongolie. Autrefois couvertes d’arbres, les collines du pays ont été rasées et elle mesure les méfaits de la déforestation. «Les locaux abattaient les arbres pour avoir plus de terres, pour cultiver de la nourriture à mesure que leur famille s’agrandissait, et aussi pour gagner de l’argent avec le charbon et le bois», se souvient-elle.