Sport auto: L’hymne luxembourgeois retentit au Mans: victoire de Dylan Pereira!

C’est la première fois que l’hymne luxembourgeois résonne au Mans, sur le mythique circuit de course. En marge des mythiques 24 heures, le Luxembourgeois Dylan Pereira s’est imposé le jour de son 26e anniversaire devant les Français Marvin Klein et Dorian Boccolacci. Un cadeau somptueux. «Gagner à cet endroit si important pour le sport automobile mondial, et en plus en cette année de jubilé des 24 heures classiques, c'est quelque chose de très spécial», a-t-il confié.