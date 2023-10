Li Shangfu: Le ministre chinois de la Défense est viré

La Chine a révoqué mardi son ministre de la Défense et évincé du gouvernement son ancien ministre des Affaires étrangères, relevé de ses fonctions en juillet mais qui occupait encore le titre plus élevé de conseiller d’État. Li Shangfu, en poste depuis mars, a été «démis» de ses fonctions au ministère de la Défense, a rapporté la télévision d’Etat CCTV, citant une décision du comité permanent de l’Assemblée nationale populaire.

La chaîne n’a donné aucune raison à ce limogeage et n’a avancé aucun nom pour son successeur. Sa dernière apparition publique remonte au 29 août. Li Shangfu s’était rendu quelques semaines plus tôt, à la mi-août, en Russie et au Bélarus.