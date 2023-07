Selon l'OCDE: L’IA «influe surtout sur la qualité des emplois»

Dans ses «Perspectives de l’emploi 2023», l’Organisation de coopération et de développement économiques souligne «la forte incertitude qui entoure les effets actuels, et surtout futurs, de l’IA sur le plan de l’emploi». Elle relève notamment que la technologie touchera «quasiment tous les secteurs d’activité et toutes les professions» et que «la rapidité des progrès enregistrés est sans précédent».