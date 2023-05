Angleterre: Liam Payne est à nouveau célibataire

Liam Payne est un cœur à prendre. Le chanteur de 29 ans , dont le visage avait choqué ses fans , a rompu avec sa chérie, le mannequin Kate Cassidy, 24 ans, a appris le Sun. Le Britannique et l’Américaine étaient en couple depuis le mois de juillet 2022, mais n’étaient apparus ensemble à un événement public que trois mois plus tard.

Selon le journal, la rupture date du début de la semaine du 8 mai 2023, quand Liam est revenu des États-Unis où il enregistre son prochain album. «Ils ont discuté et ont réalisé que ça ne fonctionnait plus. Il n'y a pas eu de grosse dispute, ils sont juste arrivés à la fin de leur histoire et ils ont décidé de partir chacun de leur côté», a confié un informateur. Après la rupture, Kate a quitté la maison de son ex et a pris un avion pour l’autre côté de l’Atlantique.