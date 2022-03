People : Liam pousse Cheryl à prendre une nounou

Après un long congé maternité, l'ancienne chanteuse des Girls Aloud veut remonter sur scène. Mais pas question de délaisser son rôle de mère.

Tolga Akmen

Liam Payne serait préoccupé par sa petite amie, Cheryl Cole, qui, maintenant qu'elle est mère et qu'elle relance sa carrière musicale, a beaucoup de choses à gérer en même temps. La star des One Direction aurait incité la chanteuse de 34 ans à faire appel à une nounou pour l'aider tandis qu'elle s'occupe de son retour à la chanson tout en élevant leur fils Bear, âgé de 14 mois.

Mais malgré sa fatigue, l'interprète de «Fight for This Love» aurait affirmé qu'elle n'embaucherait jamais de nounou et aurait ajouté qu'entendre son enfant demander une nounou lui «briserait le cœur».

«Cheryl a passé une année entière loin des projecteurs pour consacrer tout son temps à Bear et elle a adoré ça, mais elle a toujours eu l'intention de se remettre à travailler, a déclaré une source au magazine britannique Closer. Avec son emploi du temps qui commence à s'accélérer, elle commence à se rendre compte qu'elle ne peut pas emmener Bear partout avec elle. Et elle n'est pas sûre de toujours pouvoir compter sur sa mère et celle de Liam pour se faire aider».

Instinct protecteur et nouveau CD

En conséquence, le chanteur de 24 ans, qui a passé une grande partie de l'année à promouvoir sa carrière solo, essaie de l'encourager à revoir sa décision, mais l'instinct protecteur de la jeune mère l'empêche de vouloir laisser Bear à quelqu'un d'autre. «Liam voit bien à quel point Cheryl est fatiguée à force de vouloir tout gérer et il lui a dit de ne pas hésiter à demander de l'aide à l'avenir si elle en a besoin», a expliqué la source.

Cheryl Cole serait en train de travailler sur son cinquième album solo avec le producteur britannique Naughty Boy et sa collaboratrice de confiance Miranda Cooper, qui a écrit plusieurs des plus grands succès de son ancien groupe, les Girls Aloud. Décrivant ce que les fans peuvent attendre du retour de Cheryl, Naughty Boy, de son vrai nom Shahid Khan, a déclaré au journal britannique Metro: «Elle fait un véritable album sur sa vie et ses émotions et les gens devraient se concentrer sur ça plus que tout ce qui se passe autour d'elle».