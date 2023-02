Aalt Stadhaus : Liane Foly nous offre son tout nouveau One Woman Show «La Folle repart en Thèse»

Spectacle

Après le succès de «La folle parenthèse» et «La folle part en cure» Liane Foly nous offre son tout nouveau One Woman Show «La Folle repart en Thèse». Une troisième recréation mêlant humour, Imitations, humeurs et chansons. Seule en scène, elle s’improvise tour à tour, enjouée, authentique, espiègle, révoltée, habitée, sensuelle, son grain de Foly nous entraine avec magie entre souvenirs et temps présent.