Mexique : «Libération immédiate» pour Florence Cassez

Après plus de sept ans d'incarcération, la Française est passée de victime à combattante ayant conquis sa propre «libération immédiate», décidé mercredi par la Cour suprême du Mexique.

Trois juges sur cinq de la première chambre de la Cour suprême ont voté en faveur de la libération immédiate de la Française, emprisonnée depuis plus de sept ans: Arturo Zaldivar, Olga Sanchez Cordero et un nouveau juge nommé en décembre, Alfredo Gutierrez Ortiz Mena. «Le jugement est annulé, le recours est accordé et la liberté absolue de Florence Cassez est ordonnée», indique la résolution adoptée par la Cour suprême. «Je peux pronostiquer que Florence va sortir de la prison de Tepepan dans les heures qui viennent», a réagi devant la presse Me Agustin Acosta, avocat mexicain de la Française.