Etats-Unis: Libéré après 25 ans dans le couloir de la mort, il est tué à un enterrement

États-Unis : Libéré après 25 ans dans le couloir de la mort, il est tué à un enterrement

Un homme qui avait écopé de la peine capitale pour six meurtres qu’il n’avait pas commis a été victime d’un homicide, moins de deux ans après sa libération.

Christopher Williams venait à peine de reprendre goût à la vie que la mort est venue frapper à sa porte. Vendredi après-midi à Philadelphie, en Pennsylvanie, l’homme de 62 ans suivait une procession funéraire dans son véhicule quand il a été abattu d’une balle dans la tête. Conduit d’urgence à l’hôpital, l’Américain est mort moins d’une demi-heure plus tard. Pour l’heure, aucun suspect n’a été interpellé. Le drame est survenu pendant l’enterrement d’un ancien voisin de cellule du sexagénaire.

«Sa vie venait de commencer et lui a été retirée», confie Terrance Lewis, un ancien codétenu de la victime. Le Philadelphia Inquirer explique que Christopher Williams avait été condamné à mort pour quatre meurtres commis en 1989. Après avoir passé près de trente ans derrière les barreaux, dont vingt-cinq dans le couloir de la mort, Christopher Williams a été innocenté et a pu rentrer chez lui en février 2021. Il a en effet été établi que l’Américain avait été condamné sur la base d’un faux témoignage et que des preuves avaient été éliminées.