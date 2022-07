Aux États-Unis : Libéré par erreur, le ravisseur des chiens de Lady Gaga recherché

James Howard Jackson, 19 ans, a été libéré le 6 avril à la suite d'une erreur administrative, indiquent les US Marshals, l'agence américaine chargée de poursuivre les fugitifs, dans un communiqué offrant jusqu'à 5 000 dollars de récompense pour toute information menant à sa capture.

Lui et deux autres individus avaient été inculpés de tentative de meurtre et de vol pour avoir tiré sur un employé de Lady Gaga qui promenait ses trois bouledogues français, avant d'en enlever deux, alors que la chanteuse superstar se trouvait en Italie pour le tournage de «House of Gucci».