Chiara Ferragni: «Libérez votre corps et faites-en ce que vous voulez»

À 35 ans, l'Italienne Chiara Ferragni se moque de tous les codes et a décidé de porter ce qu'il lui plaît, avec un message fort: «Libérez votre corps et faites-en ce que vous voulez car le corps de la femme est le plus grand chef-d'œuvre de la création». Ni plus ni moins. C'est la raison pour laquelle elle a laissé voir sa poitrine en portant un débardeur noir transparent au défilé Dior mardi, au palais des Tuileries alors que la Fashion Week a débuté à Paris.

Il y a quelques jours, à Milan, elle se baladait en petite culotte pour le défilé Gucci et n'était pas plus chaudement vêtue au défilé Schiaparelli. Mais c'est sans doute à San Remo, alors qu'elle était la maîtresse de cérémonie du célèbre festival qu'elle a décidé d'envoyer balader les haters et d'affirmer ses convictions, au travers de quatre tenues, imaginées en collaboration avec Daniel Roseberry, directeur artistique de la maison Schiaparelli.

La première était constituée d'un buste sculptée en or dont la «dureté représente une force qui n'a pas besoin d'imiter celle de l'homme pour être considérée au même niveau». Il était agrémenté d'une longue jupe bleue, couleur de la maternité. La deuxième jouait aussi avec ces deux couleurs - or et bleu - et représentait le corps d'une femme imprimé sur le tissu. Elle reprenait la philosophie de l'artiste français Yves Klein qui invitait les femmes «à se libérer de leur immobilité de mannequins pour imprimer de manière autonome leurs formes, en bleu, sur de grandes toiles blanches».

La force de la troisième tenue, une longue robe en velours noir, résidait dans le collier XXL que l'Italienne portait: un collier en forme d'utérus composé de différentes parties du corps d'une femme. Cela «rappelle à tous que les droits reproductifs sont des droits humains». L'Italienne écrit: «Parce que nous ne devons pas renoncer à l'accès sécurisé à l'avortement et à la procréation médicalement assistée, parce que chaque humain, homme ou femme, doit pouvoir décider librement de son corps».

La quatrième robe reprenait les stéréotypes masculins car «beaucoup pensent qu'une femme, pour être prise au sérieux dans certains domaines, doit adopter un comportement masculin ou s'habiller comme un homme pour faire preuve de leadership». Elle portait un tailleur noir avec un corset imitant les abdominaux, symboles de virilité. «N'abandonnez pas votre féminité parce que quelqu'un la considère comme une faiblesse, parce que c'est là que réside la force des femmes», a conclu la mère de deux petits garçons.